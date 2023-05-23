رئيس وزراء المجر يستبعد إمكانية انتصار أوكرانيا على روسيا

قال رئيس الوزراء المجري، فكتور أوربان، إن ليس بوسع أوكرانيا الانتصار عسكريا في الحرب مع روسيا، داعيا للتدخل لوضع حدّ للنزاع المستمر.

وجدد أوربان، في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، الإثنين، دعوته لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ويختلف الزعيم القومي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الحرب الأوكرانية ويرفض تقديم مساعدة عسكرية لجارته كييف.

وقال في المنتدى: "من الواضح أن الحلّ العسكري لا يجدي نفعا"، مؤكدا أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا كان نتيجة "فشل الدبلوماسية".

وأضاف: "بالنظر إلى الواقع والأرقام والسياق حيث أن حلف شمال الأطلسي ليس مستعدًا لإرسال قواته، من الواضح أنه ليس هناك انتصار للأوكرانيين المساكين على أرض المعركة. هذا موقفي".

وتابع "قلوبنا مع الأوكرانيين... نفهم مدى معاناتهم" مضيفا، "التصعيد يجب أن يتوقف وعلينا الدفع باتجاه السلام والمفاوضات".

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.