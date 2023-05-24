أوكرانيا تهاجم سفينة حربية روسية مكلفة بحماية خط أنابيب ترك ستريم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن ثلاثة زوارق سريعة أوكرانية غير مأهولة نفذت هجوما فاشلا على السفينة الحربية الروسية إيفان خورس Ivan Hurs في البحر الأسود بالقرب من مضيق البوسفور.

وقالت الوزارة في بيان نُشر على تلغرام، إن السفينة الحربية كانت تحمي خطي أنابيب الغاز ترك ستريم وبلو ستريم اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى تركيا، جزئيًا عبر البحر الأسود و"تواصل أداء مهامها".

اتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة السفينة الحربية التي كانت تقوم بدورية في المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أنها دمرت ثلاثة زوارق مسيرة معادية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "القوات المسلحة الأوكرانية حاولت من دون جدوى مهاجمة السفينة إيفان خورس التابعة لأسطول البحر الأسود... في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا".

وقع الهجوم وفق موسكو الساعة 2,30 ت غ عندما كانت السفينة الروسية "تنفذ مهاما تهدف إلى ضمان التشغيل الآمن لخطي أنابيب الغاز التركي ترك ستريم وبلو ستريم"، اللذين يقومان بتصدير الغاز الروسي إلى تركيا.

وقالت الوزارة الروسية إن "جميع زوارق العدو دمرت بنيران منتظمة انطلقت من سفينة روسية على بعد 140 كيلومترا شمال شرقي مضيق البوسفور".

ولم يصدر عن كييف على الفور أي تعليق على الحادثة.

وقعت عدة حوادث طالت سفنا حربية أو طائرات روسية في البحر الأسود منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

في آذار/مارس اعترضت مقاتلتان روسيتان طائرة أميركية بدون طيار مما تسبب في سقوطها في المياه. تسبب ذلك في تصعيد محدود للتوتر بين واشنطن وموسكو.

في نيسان/أبريل 2022 أعلنت أوكرانيا أنها أغرقت السفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، موسكفا، بالصواريخ مشيرة إلى حادث لذخيرة على متنها.