أنصار "بي كي كي" الإرهابي يعتدون على ناخب تركي في بروكسل

تعرض شاب تركي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء الأربعاء، لاعتداء أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، عقب إدلائه بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمقيمين بالخارج.

وذكرت وكالة الأناضول أن مجموعة من أنصار "بي كي كي" هاجمت شاباً كان يغادر مركز الاقتراع بآلة حادة بعد انتهاء التصويت في الساعة العاشرة من مساء أمس.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن إصابة الشاب في وجهه، وأن أشخاصاً آخرين تدخلوا لمساعدته وحدثت مشادات بينهم وبين المجموعة المعتدية.

وأفاد شهود عيان أن المجموعة التي هاجمت الشاب رددت هتافات مؤيدة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وقدمت الشرطة إلى مكان الحادث وتدخلت ومنعت تصاعد التوتر وفرقت المتجمعين، فيما نقلت سيارة إسعاف الشاب إلى المستشفى.

كما تضررت بعض المركبات في محيط الحادث.

وانتهت عملية التصويت في الممثليات الخارجية مساء 24 مايو/ أيار الجاري، فيما تستمر في المنافذ الحدودية حتى مساء الـ28 من الشهر نفسه.