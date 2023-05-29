الصحافة الأوروبية تفرد حيزاً واسعاً عن فوز أردوغان

أفرد الإعلام الأوروبي حيزاً واسعاً حول فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وفق النتائج الأولية.

وتناولت الصحف الأوروبية خطابي الرئيس التركي في مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، إلى جانب احتفالات الناخبين الذين صوتوا لأردوغان.

الصحافة البريطانية: الرئيس التركي يعلن فوزه

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الرئيس أردوغان تمكن من قراءة الناخبين أفضل من المحللين وشركات استطلاعات الرأي.

فيما تناولت "سكاي نيوز" برقيات التهنئة التي أرسلها قادة العالم للرئيس أردوغان بعد الفوز الذي حققه، لافتة إلى دور تركيا المحوري في السياسة العالمية.

بدورها نشرت "ذي غارديان" و"ذي إندبندنت" و"فايننشال تايمز" و"ذي ديلي تلغراف" أخباراً مختلفة تناولت فيه فوز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

الصحافة الألمانية: "أردوغان الفائز بلا منازع"

صحيفة "شبيغل" نشرت خبراً تحت عنوان "أردوغان للأبد" تضمنت تعليقات على فوزه فيه وكيف ستكون العلاقات التركية الأوروبية خلال المرحلة القادمة.

وتحت عنوان "أردوغان الفائز بلا منازع" كتبت صحيفة "دي فيلت" إن هدف الرئيس التركي كان دائماً الوصول للذروة، وأن داعميه حققوا غايته.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعارضة كان لديها الفرصة لهزيمة أردوغان إلا أنها استخفت بالشعبية التي يتمتع بها بين الجماهير.

أما صحيفة "بيلد" فنشرت صورة للاعب كرة القدم السابق مسعود أوزيل إلى جانب الرئيس التركي، لافتة إلى تدوينة للأول يعبر فيها عن فرحته بفوز الأخير.

الصحافة الفرنسية: مؤيدو أردوغان يحتفلون بفرحة تصم آذان المعارضين

لفتت صحيفة "ليبراسيون" في خبر تحت عنوان "أردوغان للأبد" إلى احتفالات آلاف المؤيدين بإعادة انتخاب أردوغان بفرحة صمت آذان المعارضة.

ونشرت صحيفة "لوموند" خبرا تحت عنوان "سيد أنقرة رئيساً للمرة الثالثة"، لفتت فيه إلى تولي أردوغان السلطة منذ عام 2003.

كما عنونت صحيفة "كويست فرانس" خبرا بـ "أردوغان يحتفظ بالسلطة".

الصحافة الهولندية: "الفائز هي تركيا فقط"

أفردت هيئة الإذاعة العامة الهولندية "ان أو اس" حيزاً لخطاب الرئيس أردوغان الذي أكد فيه على "الوحدة" بقوله "لم يخسر أحد اليوم، لقد ربح 85 مليون، انتصرت أمتنا وديمقراطيتنا".

كما تناولت في الخبر احتفالات الأتراك في هولندا ورسائل التهنئة التي بعثها زعماء العالم للرئيس أردوغان.

بدورها أبرزت صحيفة "ان ار سي" كلمات الرئيس أردوغان التي قال فيها إن "الفائز هي تركيا فقط".

الصحافة الإسبانية:

نشرت صحيفة "إل باييس" خبرا تحت عنوان " أردوغان ينجح في إعادة انتخابه بعد 20 عاماً في السلطة".

وخصصت الصحيفة أول صفحتين للانتخابات التركية، مشيرة أن الهدف الأول لأردوغان بعد فوزه هو الإصلاح الاقتصادي.

فيما نوهت صحيفة "إل موندو" إلى بدء الولاية الثالثة للرئيس أردوغان مع فوزه بالانتخابات الرئاسية.

الصحافة الإيطالية: "تركيا تختار أردوغان مجدداً"

نشرت صحيفة "لا ريبوبليكا" خبراً تحت عنوان "تركيا تختار أردوغان مجدداً"، أشارت فيه إلى فوز الرئيس أردوغان رغم كارثة الزلزال والمشاكل الاقتصادية وتوحد المعارضة.

أما صحيفة "إل ميساغيرو" فنشرت خبراً رئيسياً تحت عنوان " تركيا تبدأ مجدداً مع أردوغان" لفتت فيه إلى عدم ثقة الشعب التركي بالوصفة التي قدمتها المعارضة.

كما تناولت الصحف اليونانية والبلغارية والبلجيكية والسويسرية ووسائل إعلام دول منطقة البلقان فوز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.18 بالمئة من الأصوات، مقابل 47.84 بالمئة لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات داخل وخارج تركيا.