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المستشار الألماني يدعو أردوغان لزيارة برلين

وكالة الأناضول للأنباء
برلين
نشر في 29.05.2023 21:44
المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتصافحان خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا،16-11-2022 صورة: IHA المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتصافحان خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا،16-11-2022 (صورة: IHA)

دعا المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى زيارة العاصمة برلين في أقرب وقت.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه شولتز مع أردوغان، الاثنين، لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المستشارية الألمانية، في بيان، أن شولتز شدد خلال مكالمته مع أردوغان على الروابط الوثيقة بين البلدين الحلفين في الناتو.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على إعطاء دفعة جديدة للتعاون الحكومي بين البلدين والتوصل إلى اتفاق حول القضايا المشتركة في مرحلة مبكرة.

وأضاف البيان أن شولتز أكد لأردوغان استعداد ألمانيا للعمل مع تركيا في قضايا مثل شرق المتوسط وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وحصل الرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.18 بالمئة من الأصوات، مقابل 47.84 بالمئة لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات داخل وخارج تركيا.

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