بلينكن: لا ارتباط بين عضوية السويد بالناتو وبيع تركيا "إف-16"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تربط بيع تركيا مقاتلات "إف-16" بمسألة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أن بيع تركيا مقاتلات "إف-16" يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد بلينكن على وجوب تحقيق تقدم ملموس في مسألتي بيع تركيا المقاتلات وعضوية السويد في الناتو.

ولفت إلى أن السويد وفنلندا أقدمتا على خطوات هامة لإزالة مخاوف تركيا حيال عضويتهما في الناتو.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي تركيا والمجر إلى الإسراع في المصادقة على عضوية السويد في الناتو.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وصادقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو أواخر مارس/ آذار الماضي، فيما تتحفظ على انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.