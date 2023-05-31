مصرع 4 أشخاص في انقلاب قارب بإيطاليا بينهم عنصر موساد سابق

لقي عنصر متقاعد في جهاز المخابرات/الموساد مصرعه في حادث غرق قارب ببحيرة في إيطاليا، الأحد الماضي، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أكد عودة الجثمان لإسرائيل.

وقال المكتب في بيان الأربعاء: "وصل إلى إسرائيل صباح اليوم نعش متقاعد الموساد الذي لقي مصرعه في مأساة القارب الذي انقلب في بحيرة ماجوري في شمال إيطاليا، بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضاف: "بسبب خدمته في الوكالة، لا توجد تفاصيل أخرى متاحة".

وتابع: "لقد فقد الموساد زميلًا عزيزًا ومخلصًا ومهنيًا كرّس حياته لعقود من الزمن لأمن دولة إسرائيل، حتى بعد تقاعده"، دون الكشف عن اسمه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن 4 أشخاص، بمن فيهم الإسرائيلي، لقوا مصرعهم في حادث انقلاب القارب.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، الأربعاء، إن 2 من القتلى موظفان في المخابرات الإيطالية.

ولفتت إلى أن الحادث وقع عندما كان الأربعة يحتفلون بعيد ميلاد أحدهم.