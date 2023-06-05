اليونان تسمح بدخول مجموعة من طالبي لجوء عالقة منذ أيام على نهر حدودي

أعلنت اليونان أنها ستعمل على إنقاذ العشرات من طالبي اللجوء عالقين منذ أيام على الحدود النهرية للبلاد مع تركيا.

وقال مصدر في وزارة شرطة حماية المواطنين الأحد "سننقذهم إذ ليس هناك ردّ من السلطات التركية على مطالباتنا بإعادتهم".

وذكر مقطع فيديو أفيد بأنّه من منطقة نهر إيفروس، بأنّ المجموعة مؤلّفة من حوالى ثمانين شخصاً.

وقال شخص في الفيديو، إنّ المجموعة عالقة في إحدى الجزر النهرية منذ ستة أيام، مشيراً إلى أنّ عدداً من أفرادها بحاجة إلى مساعدة طبية.

وعبر آلاف المهاجرين، خصوصاً من سوريا وأفغانستان وباكستان، في السنوات الأخيرة إلى اليونان من تركيا، على أمل الوصول إلى أوروبا الغربية.

ومع تكثيف الدوريات في بحر إيجه، ما يجعل من الصعب على المهاجرين الوصول إلى الجزر اليونانية، يحاول كثيرون عبور النهر الذي يشكل الحدود الطبيعية لليونان مع تركيا، بينما يقوم المهرّبون بنقلهم من هناك من طريق البر.

وتحكم اليونان حالياً حكومة تصريف أعمال، بانتظار الانتخابات الوطنية المقرّر إجراؤها في 25 حزيران/يونيو.

وقال بيان صادر عنه "في الأيام الأخيرة، أدّى انخفاض منسوب مياه نهر إيفروس إلى تفضيل المهاجرين للعبور غير القانوني، باستخدام الجزر التي تشكّل أراضي يونانية وتركية".

وأضاف "على مثل هذه الجزر، انتهى المطاف بحوالى ثمانين مهاجراً في القسم اليوناني".

وتمّ اعتراض مجموعة أخرى من حوالي 140 طالب لجوء داخل الأراضي اليونانية الخميس بعد عبورهم النهر.

وكانت الحكومة اليونانية المحافظة السابقة، التي من المرجّح أن تعود إلى السلطة في 25 حزيران/يونيو، قرّرت تمديد سياج فولاذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار لمسافة 25 كيلومتراً إضافياً على طول النهر.

ويبلغ طول السياج حالياً 38 كيلومتراً، وتهدف أثينا إلى تنفيذ مشروع التمديد في غضون عام، على أن تضيف إجمالي 100 كيلومتر بحلول العام 2026.