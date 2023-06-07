تدمير سد كاخوفكا الأوكراني قد يتسبب بتبعات بيئية وبشرية "غير مسبوقة"

منذ تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا وتحذيرات الخبراء والجمعيات المدافعة عن البيئة تتوالى من أنتكون له تبعات بيئية وبشرية "غير مسبوقة" من تدمير أنظمة بيئية وحدوث فيضانات وتلوث ومخاطر على إمدادات الطاقة.

- إبادة بيئية -

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بـ"أكبر كارثة بيئية من فعل الإنسان في أوروبا منذ عقود" متهما روسيا بـ"ارتكاب إبادة بيئية وحشية".

وحدد البرلمان الأوروبي مؤخرا عبارة "إبادة بيئية" على أنها كل "جرم جنائي بيئي يتسبب بأضرار خطيرة وواسعة النطاق أو مستديمة أو لا رجوع عنها لنوعية الهواء والتربة والمياه، أو للتنوع الحيوي، أو خدمات الأنظمة البيئية ووظائفها، أو للحيوانات أو النبات".

وأتاحت بروكسل في نهاية آذار/مارس الاعتراف بـ"الإبادة البيئية" في قانون الاتحاد الأوروبي.

- خطر على الحيوانات والنباتات -

أوردت منظمة "إيكو أكشن" غير الحكومية الأوكرانية أن أولى عواقب انهمار 18 مليار طن من المياه التي كان السد يحتجزها، ستكون بلبلة خطيرة للأنظمة البيئية في نهر دنيبرو، رابع أطول أنهار أوروبا، وصولا إلى المناطق الساحلية على شواطئ البحر الأسود.

وتوقعت المنظمة "نسبة نفوق كثيفة محتملة لكائنات مائية (أسماك ورخويات ومحار وكائنات مجهرية ونبتات مائية)"، إنما كذلك لقوارض بعضها متوطن أو مهدد أساسا بالانقراض، ما "سيؤدي إلى تدهور نوعية المياه نتيجة تحلل الكائنات الميتة".

واعتبرت المجموعة الأوكرانية للحفاظ على الطبيعة أن العواقب على الحيوانات "ستظهر على مساحة لا تقل عن خمسة آلاف كلم مربع (المنطقة التي قد تغمرها المياه والمنطقة التي ستنسحب منها)" و"بعض الأجناس تلقت ربما ضربة أكبر خلال يوم واحد في السادس من حزيران/يونيو منها خلال السنوات المئة المنصرمة".

ورأت المجموعة أنه بالنسبة للأسماك وحدها سيتعين "ما لا يقل عن سبع إلى عشر سنوات للتعويض" عن الخسائر وستخلو هذه المناطق من الطيور المعششة حول السد مثل طيور النورس وسواها، محذرة بأن "جميع الكائنات الحية التي تسكن خزان كاخوفكا نفقت أو ستنفق في الأيام المقبلة".

كما لفت الصندوق الدولي للرفق بالحيوان إلى أن الحيوانات الأليفة أو الأسيرة في خطر أيضا" محذرا من "وضع كارثي".

وقالت ناتاليا غوزاك المسؤولة في الصندوق في أوكرانيا إن "الملاجئ تتلقى طلبات إنقاذ تتخطى طاقتها" مضيفة "في نوفا كاخوفكا ... غمرت المياه حديقة حيوانات صغيرة بالكامل ونفقت كل الحيوانات باستثناء البجع".

وأشارت إيكو أكشن إلى أن النباتات لن تكون بمنأى عن الخطر، ولا سيما في المناطق الواقعة أعلى السد حيث "ستموت بسبب نضوب المياه، في حين ستغمر المياه المناطق الواقع أسفل السد بما في ذلك مناطق السهوب والغابات غير المهيّأة لتكون مغمورة، ما سيؤدي إلى تشبع تربتها وتدميرها".

وهناك أيضا خطر مباشر على عدد من المحميات الوطنية الأوكرانية وأبرزها محمية البحر الأسود المصنفة على شبكة اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي.

- تلوث -

ومن التبعات المتوقعة أيضا تلوث كثيف ناجم عن انتشار النفايات والمواد الكيميائية الزراعية وغيرها من المواد الخطيرة، وتعطيل أنظمة معالجة المياه المستعملة وأنظمة الصرف الصحي.

وتسبب تدمير السد بحسب مسؤولين أوكرانيين في تسرب أكثر من 150 طنا من زيت المحركات في نهر دنيبرو "مع خطر تسرب 300 طن إضافي"، ما يشكل "خطرا على الحيوانات والنباتات".

ومن المتوقع أن يصل هذا التلوث إلى البحر الأسود، ما قد يهدد مجموعة واسعة من الكائنات الحية، من العوالق إلى الحيتان.

- فيضانات وشح في المياه -

أعلن المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين أن "أكثر من 40 ألف شخص قد يتواجدون في مناطق غمرتها الفيضانات"، معلنا عن عمليات إجلاء جماعية.

وكان سد كاخوفكا يستخدم أيضا لإمداد مناطق جنوب أوكرانيا بمياه الشرب والري، وهي من المناطق الأكثر جفافا في البلد. وبالتالي، فإن تدميره يطرح خطرا كبيرا على إمدادات المياه لملايين الأشخاص.

وحذر الصندوق الدولي للرفق بالحيوان بأن شح المياه قد يتسبب بتصحر في بعض المناطق.

وقالت غوزاك إن "الكتلة الحيوية المتعفنة الناجمة عن النباتات والحيوانات المائية ستتحول إلى أراض قاحلة لا بل صحراوية خلال الأشهر المقبلة"، ما سيتسبب بتغيير في المناخ المحلي ودرجات الحرارة وقد يؤدي إلى "موجة من المهاجرين الجدد جراء المناخ والمياه إلى مناطق أخرى من أوكرانيا وأوروبا".

- مخاطر على الغذاء والطاقة -

تواجه محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا مخاطر جديدة جراء تدمير السد الذي تستخدم مياهه لتبريد الوقود وتفادي حادث نووية.

غير أن المعهد الفرنسي للحماية من الإشعاع والسلامة النووية طمأن إلى أن "تبريد المحطة يؤمَّن حاليا بواسطة المياه التي يتم ضخها من أحواض في الموقع، أقيمت لهذا الهدف. ولا مخاطر على المدى القريب على المحطة".

والمخاوف المطروحة اقتصادية. وأوضح مالتي يانسن من كلية إدارة الأعمال في جامعة ساسكس أن "غياب التبريد للمفاعلات الستة يعني أن المحطة لن تعمل في مستقبل منظور، ما سيتسبب بخسارة حوالى 13% من قدرة أوكرانيا على توليد الكهرباء".

كما ستطال الأضرار أيضا الزراعة وتربية المواشي ما يهدد بكارثة بشرية إذ تعدّ أوكرانيا من كبار مصدري الحبوب في العالم.