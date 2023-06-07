نشطاء يساريون يعلقون لافتات مستفزة على النصب التذكاري لوالد نتنياهو

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشطاء يساريين بإهانة النصب التذكاري لوالده المقام في شمال مدينة القدس.

ونقلت القناة "14" الإسرائيلية أن يساريين متطرفين أطلقوا اسم "والد الدكتاتور" على تقاطع البروفيسور بنسيون نتنياهو، والد رئيس الوزراء.

وعلّق الناشطون عددا من اللافتات على النصب التذكاري كتب على بعضها: "والد دكتاتور فاشل وفاسد أصبح الجميع يقاطعه في إسرائيل والعالم".

وردا على ذلك، قال نتنياهو في تغريدة: "اليوم، قام أناس منحطون بتدنيس النصب التذكاري الذي أقيم تخليدا لذكرى والدي المؤرخ الراحل البروفيسور بنسيون نتنياهو (1910-2012)".

وأوضح أنه "قدم بلاغا للشرطة" حول الحادثة.

من جانبها، نشرت مجموعة "كومي إسرائيل" اليسارية المتشددة، في تغريدات على تويتر، صورا اللافتات التي علقها نشطاؤها، وطالبت نتنياهو بـ"وقف خطة إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.

ومنذ 22 أسبوعا، تنظم المعارضة احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل لمطالبة حكومة نتنياهو بوقف مشاريع قوانين "إصلاح القضاء".

وكان نتنياهو أعلن قبل أكثر من شهرين تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

ويقود الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساعي للتقريب بين الحكومة والمعارضة بشأن تلك المشاريع، في محاولة للتوصل إلى حلول مرضية للطرفين.

لكن أطرافا في حزب "الليكود" اليميني بقيادة نتنياهو وغيره من أحزاب اليمين، تدفع باتجاه إقرار مشاريع القوانين التي تقول المعارضة إنها "تحد من سلطات القضاء وخاصة المحكمة العليا وتحول إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية".