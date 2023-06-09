بوتين: نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا يوليو المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده ستبدأ بنشر أسلحة نووية في يوليو/ تموز المقبل في بيلاروسيا، فور الانتهاء من تجهيز المنشآت الخاصة بها في 7 و8 من الشهر ذاته.

وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمدينة سوتشي الروسية، إن الوضع الأمني بين البلدين "مستقر"، مشيراً إلى قرب الانتهاء من إعداد المنشآت الخاصة بالأسلحة النووية، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "سيتم الانتهاء من إعداد المنشآت في 7 و8 يوليو، وسنبدأ فورا الأنشطة المتعلقة بنشر أنواع الأسلحة النووية على أراضي بيلاروسيا".

وأشار إلى أن كل الاتفاقيات بين البلدين في هذه المسألة "تسير حسب ما تم التخطيط له".

وكان بوتين كشف في مارس/ آذار الماضي، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا.

وتحظى روسيا بدعم واسع من بيلاروسيا، في عملياتها العسكرية التي شنتها ضد أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.