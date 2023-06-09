القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

بوتين: نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا يوليو المقبل

ديلي صباح ووكالات
موسكو
نشر في 09.06.2023 16:45
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي، روسيا، 9-6-2023 صورة: AFP الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي، روسيا، 9-6-2023 (صورة: AFP)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده ستبدأ بنشر أسلحة نووية في يوليو/ تموز المقبل في بيلاروسيا، فور الانتهاء من تجهيز المنشآت الخاصة بها في 7 و8 من الشهر ذاته.

وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمدينة سوتشي الروسية، إن الوضع الأمني بين البلدين "مستقر"، مشيراً إلى قرب الانتهاء من إعداد المنشآت الخاصة بالأسلحة النووية، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "سيتم الانتهاء من إعداد المنشآت في 7 و8 يوليو، وسنبدأ فورا الأنشطة المتعلقة بنشر أنواع الأسلحة النووية على أراضي بيلاروسيا".

وأشار إلى أن كل الاتفاقيات بين البلدين في هذه المسألة "تسير حسب ما تم التخطيط له".

وكان بوتين كشف في مارس/ آذار الماضي، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا.

وتحظى روسيا بدعم واسع من بيلاروسيا، في عملياتها العسكرية التي شنتها ضد أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشطاء يساريين بإهانة...
مختارات