السويد تصادق على قرار قضائي لإعادة متهم مطلوب إلى تركيا

أعلنت الحكومة السويدية، الاثنين، اعتزامها إعادة متهم مطلوب إلى تركيا.

وقال رئيس المجلس القانوني لدى وزارة العدل السويدية أشرف أحمد، في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الحكومي "SVT"، إن "الحكومة صادقت على قرار محكمة عليا بإعادة المتهم المذكور إلى تركيا".

وبحسب صحيفة "Aftonbladet" السويدية، فإن المتهم البالغ من العمر 35 عاماً، مطلوب قضائياً من قبل تركيا بتهم متعلقة بالإرهاب وتجارة المخدرات.

وأضافت الصحيفة أن المتهم حكم عليه عام 2013 بالسجن في تركيا لأكثر من 4 سنوات.

وعقب إطلاق سراحه لاحقاً بشكل مشروط، فرّ المتهم إلى السويد قبل أن يُلقى القبض عليه في أغسطس/ آب 2022، بناء على قرار قضائي تركي.