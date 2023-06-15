أمريكي يعتدي على سائحتين ويقتل إحداهما في ألمانيا

اعتقلت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، أمريكيا بعد اعتدائه على شابتين في نويشفانشتاين جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل إحداهما.

وقع الحادث بجوار قلعة نويشفانشتاين السياحية الشهيرة بعد ظهر الأربعاء بالقرب من جسر مارينبروك الذي يمتد فوق ممر قريب من القلعة.

وقالت الشرطة في بيان إن الأمريكي، 30 عاما، التقى الشابتين، 21 و22 عاما، على طريق للمشي لمسافات طويلة واستدرجهما.

وأضافت أن الرجل، الذي وصف بأنه سائح، هاجم الشابة البالغة 21 عاما "جسديا."

وعندما حاولت الأخرى التدخل، خنقها ودفعها إلى منحدر شديد.

ويبدو أن المهاجم حاول الاعتداء جنسيا على الشابة الأولى قبل دفعها إلى أسفل المنحدر.

وسقطت الشابة الثانية لمسافة نحو 50 مترا بجوار صديقتها.

وأنقذت خدمة الإنقاذ في الجبال المرأتين. وقالت الشرطة إن الشابة البالغة 22 عاما لم تفقد الوعي، ونقلت إلى مستشفى قريب. فيما نقلت الشابة البالغة 21 عاما بمروحية إلى مستشفى لإصابتها بجروح بالغة، وتوفيت هناك.

غادر المهاجم موقع الحادث، لكنه اعتقل في مكان قريب بعد قليل.

لم تحدد السلطات الألمانية هوية المهاجم أو الشابتين، ولم تذكر جنسيتهما.

وكما ينص القانون الألماني، يجب أن يمثل المشتبه بهم أمام قاض في جلسة استماع مغلقة بحلول نهاية اليوم التقويمي بعد اعتقالهم في حال اعتزام المحققين استمرار احتجازهم.

وقالت الشرطة إن قاضيا في منطقة كمبتن المجاورة أمر الخميس باحتجاز المهاجم في انتظار توجيه اتهام محتمل له، ونقله إلى سجن.

وسيستمر قيد التحقيق للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل واعتداء جنسي.