بمشاركة غولر.. وزراء دفاع "الناتو" يناقشون تطورات أوكرانيا

يناقش اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في مقر التكتل بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ملفات عديدة أبرزها التطورات المتعلقة بالحرب الأوكرانية.

وانطلقت الاجتماعات الخميس، وتستمر يومين، ويمثل تركيا فيها وزير الدفاع يشار غولر، في حين يترأسها أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ.

ويشارك الوزراء بداية في اجتماع لجنة "الناتو-أوكرانيا"، ومن ثم اجتماع مجموعة الاتصال العسكري لدعم أوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة، حيث سيقوم خلالها وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف باطلاع دول الناتو على الوضع في بلاده عن كثب، وإبلاغهم احتياجاتها العسكرية.

كما سيبحث وزراء الحلف تعزيز قوة الردع والدفاع للناتو، ومناقشة خطط إقليمية جديدة، وفق وكالة الأناضول.

وسيتم أيضاً على هامش الاجتماعات، عقد لقاءات غير رسمية مع ممثلي شركات الصناعات الدفاعية.

وزير الدفاع التركي يلتقي نظيريه البريطاني والأستوني

وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، نظيره البريطاني بن والاس في مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتناول الوزيران خلال اللقاء ملفات الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي والتعاون في الصناعات الدفاعية، بحسب وكالة الأناضول.

كما التقى غولر نظيره الأستوني هانو بيفكور، وتناول الوزيران ملفات الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي ومسائل خاصة بالناتو.

وهنأ بيفكور نظيره التركي على منصبه الجديد، وتمنى له التوفيق في مهامه.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الدفاع التركي يشار غولر، إلى مقر حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع الحلف.

وكان في استقبال غولر، عدد من المسؤولين أبرزهم المبعوث التركي الدائم في الناتو زكي ليفنت غوموركجو، ورئيس هيئة التمثيل العسكري التركي في الناتو غوكسل كاهيا.