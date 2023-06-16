اليونان تدين الاعتداء على مسجد ونسخ من القرآن في تراقيا الغربية

أدانت وزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية اليونانية اعتداء رجل فرنسي على مسجد في تراقيا الغربية وتدنيسه لنسخ من القرآن الكريم.

جاء ذلك على لسان الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية اليونانية، يورغوس كالانشيس، الذي قال في بيان، الخميس، إن الاعتداء الذي وقع في مسجد في إيسكجه بمنطقة تراقيا الغربية تسبب بحزن للجميع.

واعتبر أن مثل هذه الحوادث تعزز الرغبة في الاستمرار بنفس التصميم فيما يتعلق بضمان احترام الحرية الدينية.

ونوه أن "احترام دور عبادة كل مجتمع ديني قيمة لا جدال فيها بالنسبة لليونان".

وكانت دار الإفتاء في إيسكجه بمنطقة تراقيا الغربية، حيث تقطن أقلية تركية، قالت إن شخصا دخل إلى مسجد في قرية إليجا وألحق أضرارا به.

وتبين أن الشخص الذي مزق نسخا من القرآن الكريم في المسجد ورماها على الأرض، يحمل الجنسية الفرنسية وتم توقيفه وتقديم شكوى بحقه.