انفجار في مصنع بارود في روسيا يخلف أربعة قتلى على الأقل

قالت السلطات الروسية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون الثلاثاء في انفجار في مصنع للبارود وسط روسيا، متحدثة عن حادث عرضي.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الفرع المحلي لوزارة الطوارئ الروسية قوله "وقع انفجار في مبنى مصنع لانتاج البارود في تامبوف" البلدة التي تبعد حوالي 400 كيلومتر جنوب شرق موسكو.

واضافت "في الوقت الحالي لدينا معلومات عن سقوط اربعة قتلى وجرحى" في الانفجار.

وبحسب حاكم منطقة تامبوف، مكسيم إيغوروف فإن الانفجار الذي تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه بسرعة ناجم عن "عامل بشري".

وكتب على تلغرام "يمكنني أن أعلن بلا لبس أن هذا ليس اعتداء" حيث وقعت عدة هجمات بطائرات بدون طيار وأعمال تخريب في روسيا منذ بدء الهجوم في أوكرانيا في عام 2022.

واضاف "لسوء الحظ هناك قتلى" دون ان يعطي حصيلة دقيقة.

وتابع "لا تهديد على عمال المصنع ولا لسكان المناطق المجاورة" مضيفا أن المصنع يعمل "بشكل طبيعي ... ولم يتم تعليق الإنتاج".

مع الصراع في أوكرانيا تعمل مصانع إنتاج الأسلحة والذخيرة بكامل طاقتها في روسيا.

تقع حوادث بانتظام في المصانع الروسية بسبب ضعف الامتثال لقواعد السلامة وتقادم بعض المنشآت.