في ألمانيا.. توجيه الاتهام لرجل إيراني بالتخطيط لتنفيذ هجوم بمواد كيماوية قاتلة

قال ممثلو الادعاء الألماني إن رجلا إيرانيا اعتقل بغرب ألمانيا في وقت سابق من هذا العام بعد تلقي معلومات من مسؤولين أمريكيين، يواجه اتهاما بالتخطيط لشن هجوم باستخدام مواد كيماوية.

المتهم، البالغ من العمر 26 عاما، وتم تعريفه فقط بالحرفين اللاتينيين "جيه. جيه"، تماشيا مع قواعد الخصوصية في ألمانيا، ألقي القبض عليه في يناير/ كانون ثان مع شقيقه في كاستروب راوكسل، وهي مدينة في منطقة الرور الصناعية.

قال ممثلو الادعاء في دوسلدورف الأربعاء، إنه متهم بالتحضير لعمل خطير من أعمال العنف وتمويل الإرهاب. تم تقديم لائحة اتهام بمحكمة الولاية في دورتموند.

قال ممثلو الادعاء إن قضية ضد شقيق المشتبه به، 32 عاما، الذي كان يشتبه في البداية بتورطه في المخطط الإرهابي، تم إسقاطها لعدم كفاية الأدلة.

وأضافوا أن الشاب قرر بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين أول تنفيذ هجوم يتماشى مع أيديولوجية تنظيم داعش من خلال نشر مادة الريسين أو مركب السيانيد، لقتل أكبر عدد ممكن من الناس عن طريق نشر المواد الكيميائية.

الكميات الصغيرة من مادة الريسين، التي يتم إنتاجها من بذور نباتات الخروع، يمكن أن تقتل شخصا بالغا إذا تناولها أو حُقن بها أو استنشقها.

لم يذكر ممثلو الادعاء في دوسلدورف ما إذا كان هناك هدف مقصود بعينه في مخطط الهجوم.

يُزعم أن المشتبه به كان على اتصال عبر خدمات الرسائل مع المتطرفين الذين أعطوه تعليمات حول كيفية صنع السموم. كما أنه متهم بالحصول على المواد اللازمة لصنعها.

وقالت السلطات وقت اعتقاله إن المعلومات الواردة من السلطات في الولايات المتحدة أدت إلى العملية، لكنها لم تذكر تفاصيل.

سيكون الأمر متروكا للمحكمة في دورتموند لتقرر ما إذا كان سيتم إحالة القضية إلى المحاكمة ومتى.