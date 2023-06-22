مسؤولة أوروبية: مأساة قارب المهاجرين الأخيرة قد تكون الأسوأ بالمتوسط

قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، إن مأساة قارب المهاجرين قبالة الساحل اليوناني الأسبوع الماضي، "قد تكون الأسوأ" في البحر المتوسط.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين الأربعاء، بعد اجتماع وزراء العدل والداخلية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

والأربعاء، لقي 82 شخصاً مصرعهم على الأقل، في حادثة غرق قارب كان يقل قرابة 700 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل شبه جزيرة مورا، وتم إنقاذ 104 شخصاً فيما لايزال البحث جارياً عن مفقودين.

واتهم مهاجرون ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب بكارثة غرق قاربهم، وهو ما نفته أثينا.

وأفادت جوهانسون أن الحادث نتج عن زيادة تدفق الهجرة من شرق ليبيا إلى أوروبا، مبينة أنه منذ بداية العام الجاري حدثت زيادة بنسبة 600 بالمئة في الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى إيطاليا على الطريق المذكور.

وأضافت أنه خلال التحقيقات التي أجريت قبل الحادث المميت، تبين أن القارب كان "قارب صيد غادر مصر وتوجه إلى الجزء الشرقي من ليبيا واستقبل نحو 750 مهاجراً".

وأكدت أنه لم يتم التأكد بعد عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة، مضيفة: "عند النظر إلى حطام السفينة قد يكون الحادث أعنف مأساة شهدها البحر المتوسط على الإطلاق".

وأردفت: "هذا يظهر أننا بحاجة فعلاً إلى فعل الكثير والكثير لمنع حدوث مثل هذه المآسي في البحر المتوسط".

و بحسب منظمة "هاتف الإنذار" المدنية، كان القارب المنكوب قد انطلق من مدينة طبرق شرقي ليبيا متوجهاً إلى إيطاليا، وعلى متنه قرابة 700 مهاجر.