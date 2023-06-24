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الرئيس الأوكراني: "ضعف روسيا واضح" في خضم تمرد مجموعة فاغنر

ديلي صباح ووكالات
كييف
نشر في 24.06.2023 14:49
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع القادة الأفارقة في كييف، 16-6-2023 صورة: IHA رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع القادة الأفارقة في كييف، 16-6-2023 ( صورة: IHA)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر "دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها".

و كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، في تعليقه الأول على الأحداث الجارية في روسيا: "ضعف روسيا واضح. ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها ومرتزقتها على أرضنا، واجهت المزيد من الفوضى والألم والمشكلات لاحقا".

وأكد "من الواضح أن أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من انتشار الشر والفوضى الروسيين".

وقال "روسيا اختارت الدعاية لإخفاء ضعفها وحماقة حكومتها، والآن بلغت الفوضى حدا لم يعد بإمكان أحد أن يكذب بشأنها".

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يرسل مئات آلاف الأشخاص إلى الحرب ليتحصن أخيراً في منطقة موسكو للاحتماء من الذين سلحهم بنفسه".

وصباح السبت، أعلن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وصول قواته إلى مدينة "روستوف نا دون" الروسية ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلي فاغنر منتشرين حول مبنى المقر التابع لوزارة الدفاع الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.

وفي وقت لاحق، السبت، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخول مجموعة فاغنر شبه العسكرية إلى مدينة روستوف ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بـ"التمرد المسلح"، فيما أعلن قائد مجموعة "فاغنر" أنها "لن تستلم".

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