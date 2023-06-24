وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يبحثان التطورات في روسيا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنطونيو بلينكن، السبت، التطورات الأخيرة في روسيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان للخارجية التركية، كما بحث الوزيران، قضايا إقليمية أخرى لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتناول الاتصال التطورات الأخيرة الجارية في روسيا، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وشدّد الرئيس أردوغان خلال الاتصال على ضرورة التحرك بعقلانية، كما أكد ضرورة عدم محاولة أحد الاستفادة من الأحداث الجارية في روسيا.

وقال إن تركيا مستعدة لفعل ما يترتب عليها من أجل إيجاد حل لما يجري في روسيا بيسر وهدوء بأقرب وقت.

وصباح السبت، أعلن مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، دخول قواته مدينة "روستوف نا دون" الحدودية مع أوكرانيا، قبل التوجه إلى مدينة فورونيج، ثم مدينة ليبيتسك التي تبعد نحو 510 كم عن العاصمة موسكو.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز دخول فاغنر إلى مدينة "روستوف نا دون" ومحاصرة مقر عمليات المنطقة الجنوبية بـ"التمرد المسلح".