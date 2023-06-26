روسيا تمدد حظر بيع النفط ومشتقاته لدول الاتحاد الأوروبي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، على تمديد مرسوم يحظر بيع النفط والمشتقات النفطية للدول المشاركة في تطبيق سقف الأسعار حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب المرسوم المنشور على موقع الكرملين الرسمي، تم تحديد فترة حظر بيع النفط والمشتقات النفطية للمشاركين في تطبيق سقف السعر لغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بدلا من 1 يوليو/ تموز 2023.

وفي 2 ديسمبر 2022، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي حول تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولارًا للبرميل، ورداً على ذلك، وقع بوتين في فبراير/ شباط الماضي، مرسوماً يحظر بيع النفط ومشتقاته للأفراد والشركات المشاركة في تطبيق سقف السعر.