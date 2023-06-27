إسقاط التهم الموجهة إلى قائد مجموعة فاغنر والأخيرة تسلم معداتها الثقيلة للجيش

ستقوم مجموعة فاغنر شبه العسكرية بتسليم معداتها الثقيلة إلى الجيش الروسي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الاستعدادات جارية لتسليم المعدات العسكرية الثقيلة الخاصة بفاغنر إلى وحدات الجيش الروسي التي تشارك في عمليات قتالية في أوكرانيا.

جاء ذلك بعد تأكيد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق اليوم، إسقاط التهم الموجهة إلى قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين والمتورطين معه في التمرد المسلح الذي حدث مساء الجمعة، وإغلاق القضية الجنائية.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توصل إلى وساطة بين موسكو وفاغنر، بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين ووزارة الدفاع الروسية، تضمن مغادرة مؤسس المجموعة إلى بيلاروسيا وكف البحث عنه، بشرط عودة مقاتليه إلى معسكراتهم.

وفجر السبت، أعلن بريغوجين دخول قواته مدينة روستوف قبل التوجه إلى مدينتي فورونيج وليبيتسك، ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمردا مسلحا، لكنه أعلن مساء ذات اليوم سحب مقاتليه إلى معسكراتهم تجنبا لسفك الدماء الروسية بناء على وساطة لوكاشينكو.

وقد أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء إسقاط الملاحقات في حق مجموعة فاغنر المتهمة بتنفيذ تمرّد مسلّح للإطاحة بقيادة البلاد العسكرية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) الذي أوردت بيانه وكالات الانباء الروسية "تم إغلاق القضية الجنائية المرتبطة بالتمرد المسلح التي نفّذتها شركة فاغنر العسكرية الخاصة".

وأوضح الجهاز أن المشاركين في التمرّد وضعوا حدا لتحركاتهم الهادفة بوضوح لارتكاب جريمة.

وأضاف بالنظر إلى هذه الظروف وغيرها من الظروف ذات الصلة بالتحقيق، أصدرت سلطات التحقيق قرارا بإنهاء القضية الجنائية.

اتّهم جهاز الأمن إف إس بي نهاية الأسبوع مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين بمحاولة تنظيم نزاع مدني وحض مقاتلي المجموعة على اعتقاله.