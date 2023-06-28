9 قتلى على الأقل في هجوم صاروخي روسي على مطعم بيتزا شرقي أوكرانيا

قتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم صاروخي روسي على مطعم بيتزا مزدحم في مدينة بشرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن هجوم مساء الثلاثاء على كراماتورسك أسفر عن إصابة 56 شخصا آخرين.

كما ذكرت الإدارة التعليمية في مجلس مدينة كراماتورسك أن فتاتين لقيتا حتفهما نتيجة الهجوم.

والفتى الثالث المتوفى يبلغ من العمر 17 عاما، بحسب المدعي العام أندري كوستين.

من جانبه أكد حاكم المنطقة، بافلو كيريلينكو، أن الهجوم الذي استخدم فيه ما قال مسؤولون إنها صواريخ إس-300، ألحق أضرارا أيضا بثمانية عشر مبنى متعدد الطوابق، و65 منزلا، وخمس مدارس، وروضة أطفال، ومركز تسوق، ومبنى إداري، ومبنى ترفيهي. .

يشار إلى أن الصاروخ إس-300 هو صاروخ أرض-جو لا يمكنه إصابة الأهداف الأرضية بدقة ، لكن القوات الروسية تستخدمه لشن ضربات غير دقيقة على المدن.

وتقع كراماتورسك على خط المواجهة، وتضم المقر الإقليمي للجيش الأوكراني، في دونيتسك، وهو أحد أربعة أقاليم أوكرانية زعمت روسيا ضمها في سبتمبر أيلول الماضي، لكنها لا تسيطر عليها بالكامل.

تعرضت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من الأقاليم المحتلة جزئيًا لقصف روسي شديد بشكل خاص.

ويطالب الكرملين كييف بالاعتراف بالضم، بينما استبعدت أوكرانيا إجراء أي محادثات مع روسيا الا بعد سحب موسكو قواتها بالكامل من جميع الأراضي المحتلة.