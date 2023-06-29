تواصل التنديدات بحرق المصحف ومطالب بمقاطعة السويد

تواصلت، الخميس، ردود الأفعال العربية المنددة بحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم، لليوم الثاني، ومطالب بطرد سفير السويد ومقاطعة منتجاتها رداً على سماحها بهذه "الجريمة".

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

مصر

وأدانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، "قيام متطرف بهذا الأمر"، واصفة ما تم بأنه "فعل مخز يستفز مشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته، ويؤجج من مشاعر الكراهية".

وأعربت مصر عن "بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخراً في بعض الدول الأوروبية"، مؤكدة على "مسئولية الدول في منع دعوات التحريض وجرائم الكراهية".

لبنان

من جهتها أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، الخميس، الحادث، واعتبرته "اعتداء على مقدسات المسلمين واستفزازا لهم، ويزيد من حدة الإسلاموفوبيا والكراهية"، ودعت إلى "وضع حد نهائي لهذه الاستفزازات واعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون".

البحرين

كما استنكرت الخارجية البحرينية، في بيان، الحادث، وعدته "عملا بغيضا يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في العالم، وإساءة مرفوضة وتحريضًا على الكراهية والعنف"، داعية إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكراره".

المغرب

فيما استدعى المغرب سفيره بالسويد كريم مدرك، إلى المملكة "لأجل غير مسمى" للتشاور، كما تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة السويدية "رفض" ما تم، وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية.

الجامعة العربية

في سياق متصل، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات سماح السلطات السويدية بهذا الأمر، منددا بـ"تساهل السلطات مع هذا الفعل الشنيع"، و"محملا حكومة السويد المسئولية عن نتائج وتبعات هذه الواقعة النكراء".

بدوره دعا الأزهر الشريف في بيان، "دور الفتوى وهيئات الإفتاء في العالم بإصدار فتوى بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع استخدامها نصرةً للمصحف الشريف"، مطالبا "الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه انتهاكات حرق المصحف".

كما دعا زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، في بيان، إلى الخروج بتظاهرة "غاضبة" ضد السفارة السويدية بالعاصمة بغداد، مطالبا الحكومة بطرد سفيرها، ورفع الجنسية العراقية عن الشخص الذي قام بحرق المصف.

والأربعاء، لاقي الحادث إدانات عربية واسعة من السعودية والكويت والأردن وفلسطين واليمن، بجانب هيئات عربية مثل مجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بفلسطين، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان.

وطالبت بيانات منفصلة من تلك الدول والهيئات بوقف العنصرية والمساس بالمقدسات.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد، حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.