الأمم المتحدة تحث فرنسا على معالجة "قضايا العنصرية العميقة"

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها إزاء مقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة الفرنسية، وحثت حكومة البلاد على معالجة "قضايا العنصرية العميقة" في أجهزة إنفاذ القانون.

وقالت رافينا شامداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة جنيف السويسرية: "حان الوقت لفرنسا للتعامل بجدية مع قضايا العنصرية العميقة والتمييز في أجهزة إنفاذ القانون".

وأضافت أنه "يجب فتح تحقيق في أسرع وقت بجميع مزاعم استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات في فرنسا".

واندلعت الاحتجاجات في أرجاء فرنسا على خلفية مقتل الشاب على يد الشرطة، وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، اليوم الجمعة، إن الحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ ضمن عدة خيارات لمواجهة الاحتجاجات.

وشددت المسؤولة الأممية على أهمية التجمع السلمي على خلفية مقتل الشاب.

كما دعت السلطات الفرنسية إلى ضمان أن استخدام القوة من قبل الشرطة "يحترم دائما مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز والمساءلة".

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي أفاد بأن الشاب كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفته دورية للشرطة.

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشاب.