الاتحاد الأوروبي يرغب في تقييم العلاقات مع تركيا واستئناف المفاوضات "القبرصية"

أعرب قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن رغبتهم في استئناف المفاوضات بشأن القضية القبرصية وطالبوا بتقييم العلاقات مع تركيا، في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وناقش القادة الأوروبين القضية القبرصية والعلاقات مع تركيا في اليوم الثاني من قمة الاتحاد التي انطلقت أمس الخميس في بروكسل البلجيكية.

وأكد بيان مشترك أن المجلس الأوروبي يواصل التزامه بالحل الشامل لقضية قبرص في إطار الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومع المبادئ والمكتسبات التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى استئناف سريع للمفاوضات (القبرصية)، مشددًا على استعداده للعب دور نشط في دعم كل مرحلة من مراحل العملية التي تقودها الأمم المتحدة بكل الوسائل المتاحة لها، بحسب البيان.

وأكد البيان القرارات المتخذة بخصوص تركيا في قمة الاتحاد الأوروبي بمارس/ آذار ويونيو/ حزيران عام 2021.

وقال: "في ضوء الانتخابات الأخيرة التي أجريت في تركيا، يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى تقديم تقرير حول مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من أجل المضي قدمًا بشكل استراتيجي ونحو المستقبل استنادًا على الأدوات والخيارات المحددة من قبل المجلس الأوروبي".

وفي قمتي مارس ويونيو 2021، أكد قادة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد مستعد لتطوير التعاون مع تركيا بطريقة تدريجية ومتناسبة والشروع في حوار رفيع المستوى مع أنقرة حول المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الهجرة والصحة والمناخ ومكافحة الإرهاب وقضايا إقليمية. وطلب تعزيز العلاقات مع تركيا بشأن إدارة الهجرة وبدء الإجراءات الفنية من أجل تحديث الاتحاد الجمركي.