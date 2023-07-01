روسيا تعلن ضرب مواقع القيادة الأوكرانية في دونيتسك

أعلنت موسكو، السبت، عن توجيه ضربة لمواقع القيادة الأوكرانية لـ"مجموعة دونيتسك".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "القوات الروسية دمرت بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة، مواقع قيادة مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية الأوكرانية".

وأضاف البيان أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، واصلت القوات الأوكرانية شن محاولاتها الهجومية الفاشلة في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأردف البيان أن القوات الروسية صدت في محور دونيتسك 15 هجوما أوكرانيا، وبلغت خسائرهم أكثر من 265 جنديا.

وأوضح أنه وتم تدمير مدفعين من طراز Msta-B ومدفع D-20، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 الأوكراني.

وفي 8 يونيو/ حزيران، بدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بالاستفادة من الدعم العسكري المقدم من الدول الغربية.

وكانت روسيا أطلقت في 24 فبراير/ شباط 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.