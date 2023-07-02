توقيف 121 شخصاً في الليلة الخامسة للاحتجاجات في فرنسا

أوقفت الشرطة الفرنسية 121 شخصاً، في الليلة الخامسة للاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشاب نائل (17 عامًا) على يد الشرطة.

ووفقاً لما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال الشوارع في العديد من مدن البلاد خاصة في باريس، تشهد احتجاجات عارمة.

ورغم انتشار المدرعات والفرق الخاصة في المدن التي اشتدت فيها الاحتجاجات، دخلت الاحتجاجات التي شهدت أغلبها أحداثاً عنيفة، ليلتها الخامسة.

وأعلنت مصادر في الشرطة، عن توقيف 121 شخصاً في عموم البلاد، بينهم 45 في العاصمة باريس، بدعوى الإخلال بالنظام العام.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسي تعبئة 45 ألفا من قوات الشرطة والدرك لليلة الثانية تواليا، وفق شبكة يورو نيوز الأوروبية.

ولفتت الداخلية الفرنسية، إلى إصابة 79 عنصرا من الشرطة والدرك، وتوقيف 1311 شخصا في الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في أنحاء البلاد.

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي أفاد بأن الشاب نائل كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفته دورية للشرطة.

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشاب.

ويواجه الشرطي تحقيقاً رسمياً في جريمة القتل العمد وقد تم وضعه رهن الاعتقال الأولي.