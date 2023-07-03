مصرع رجل إطفاء وتوقيف 157 شخصا في الاحتجاجات بفرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، الاثنين، مصرع رجل إطفاء وتوقيف 157 شخصاً خلال ساعات الليل، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ 6 أيام في عدد من المدن احتجاجاً على مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانيان على تويتر، إن رجل إطفاء (24 عاما) لقي مصرعه أثناء محاولته السيطرة على حريق اندلع بمرآب للسيارات في العاصمة باريس.

وأضاف أن رجل الإطفاء توفى مساء الأحد، رغم جهوده في السيطرة على الحريق الذي اشتعل في السيارات، وتدخل عناصر من فريق الإطفاء لإنقاذه.

في السياق، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان، إن عدد الموقوفين للتحقيق خلال ليل الأحد - الاثنين وصل إلى 157 شخصاً، حسبما نقلت شبكة "بي إف إم" الفرنسية.

ويعد هذا الرقم تراجعاً في أعداد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدت مواجهات متفرقة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، إضافة إلى أعمال عنف تمثلت في إشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات.وفي السياق،

وكانت وسائل إعلام فرنسية رصدت هدوءاً نسبياً في المدن الفرنسية مساء الأحد، مشيرة إلى أن هذا الهدوء كان وراء تراجع أعداد الموقوفين.

وتشهد فرنسا منذ أيام غضباً واسعاً واحتجاجات تخللتها أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة، تنديداً بمقتل الشاب نائل برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، بذريعة عدم امتثاله لدورية مرورية في ضاحية نانتير غرب باريس.

يشار إلى أن الادعاء الفرنسي إلى الشرطي الموقوف (38 عاماً) تهمة القتل العمد.