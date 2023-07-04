الشرطة الإسبانية تفكك شبكة دولية لتهريب المهاجرين عبر المتوسط

أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك شبكة دولية تعمل على تهريب البشر عبر المتوسط.

وقالت الشرطة في بيان الثلاثاء إنّه "تمّ تفكيك شبكة إجرامية متعدّدة الجنسيات كانت تنقل مهاجرين سوريين وجزائريين إلى الاتّحاد الأوروبي. الشبكة تتمّ قيادتها من ليبيا وإسبانيا ولديها خلايا في السودان وليبيريا والجزائر".

وتمّ توقيف 15 شخصاً في جنوب إسبانيا في إطار هذه العملية التي نُفّذت بالتعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول" والسلطات الألمانية والنروجية. وأودع 13 منهم السجن على ذمة التحقيق.

وخلص التحقيق إلى أنّ هذه الشبكة المتورطة أيضاً في تهريب المخدرات والأسلحة نقلت "أكثر من 200 مهاجر" إلى إسبانيا من الجزائر "في قوارب سريعة يقودها مسلّحون".

وطلب المهرّبون "ما بين 7 آلاف و20 ألف يورو من كلّ شخص" لمساعدته على عبور البحر المتوسط، بحسب الشرطة.

وكانت هذه الشبكة تزوّد السوريين الراغبين في الوصول إلى أوروبا بالأوراق والتأشيرات لنقلهم إلى ليبيا، عبر السودان أو لبنان، ثم إلى الجزائر.

وإسبانيا هي إحدى نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا.

وارتفع عدد المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى السواحل الاسبانية وجزر البليار بنسبة 29,22 بالمئة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.