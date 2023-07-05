تصريحات عنصرية لبرلماني فرنسي حول الاضطرابات تثير استنكاراً كبيراً

في معرض تعليقه على أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، أدلى رئيس كتلة حزب الجمهوريين اليمينية في مجلس الشيوخ برونو روتايو بتصريحات الأربعاء لإذاعة "فرانس انفو"، اعتبرها الكثيرون "عنصرية فجّة".

وقال روتايو إنّ هؤلاء الشبّان "هم حتماً فرنسيون، لكنّهم فرنسيون على بطاقة الهوية، ولسوء الحظ فبالنسبة للجيلين الثاني والثالث (من المهاجرين) هناك ما يشبه العودة إلى أصولهم العرقية".

وأثارت أعمال الشغب هذه دعوات لتشديد القيود على الهجرة، بينما أكّد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمام البرلمان الثلاثاء أنّ 90% من الذين تمّ توقيفهم هم مواطنون فرنسيون.

وانتقد روتايو أيضاً خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتسريع دفع الأموال للسلطات المحلية للمساعدة في إعادة بناء ما تمّ تحطيمه من ممتلكات عامّة، قائلا إنّ هذه المنشآت أُحرقت على أيدي "متوحشين".

وأضاف "هذه ضربة مزدوجة للشعب الفرنسي: لقد دفعنا ثمن بناء هذه المنشآت والآن علينا أن نعيد بناءها لأن هؤلاء المتوحشين أضرموا النار فيها".

ولقيت تصريحاته تنديداً من النواب.

وقالت النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة نواب حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الجمعية الوطنية إنّ تصريحات روتايو تنمّ عن "عنصرية فجّة".

بدورها قالت النائبة كليمانتين أوتان إنّ "هؤلاء الناس الذين ينضحون عنصرية يتجرّأون على إعطاء دروس حول السلوك الجمهوري الجيّد".

وشهدت فرنسا أعمال شغب ونهب وسرقة وتخريب وإضرام نيران بعد مقتل الشاب نائل.

وتواصلت أعمال الشغب هذه في كثير من الأحياء الشعبية في البلاد.

وكان دارمانان، الوزير اليميني في حكومة ماكرون الوسطية، قال أمام البرلمان الثلاثاء "لا نرغب بكراهية الشرطة ولا بكراهية الأجانب".