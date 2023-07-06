ستولتنبرغ يعلن عقد اجتماع ثلاثي مع أردوغان وكريسترسون الاثنين

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، الخميس، أنه سيعقد اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الأسبوع المقبل.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الخامس للآلية المشتركة الدائمة بين تركيا وفنلندا والسويد، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنهم اتفقوا على أن ضم السويد لحلف الناتو يصب في المصلحة الأمنية لجميع الدول الحلفاء.

وأضاف أنهم يريدون إتمام عضوية ستوكهولم الكاملة "في أقرب وقت".

وذكر أنه في قمة الحلف المقررة الأسبوع المقبل بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، "سنلتزم مجدداً بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".

وأضاف أنه سيعقد اجتماعاً مع أردوغان وكريسترسون، الاثنين المقبل، في فيلنيوس "كخطوة تالية ضمن هذه العملية".

يتبع..