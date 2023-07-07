انفجار في أكبر مصنع للمتفجرات في روسيا يخلف ستة قتلى على الأقل

وقع انفجار في مصنع للمتفجرات في منطقة سامارا في وسط روسيا اليوم الجمعة أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

وقال مسؤول في أجهزة الإنقاذ لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء "وقع انفجار في تشابايفسك في مصنع برومسينتيز. قتل ستة أشخاص وجرح اثنان آخران".

وذكرت وكالة تاس أن الانفجار وقع خلال "تفكيك قسطل" ولم يتسبب بحريق.

وتقع مدينة تشابايفسك على بعد حوالى أربعين كيلومترا من سامارا عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

وتفيد صفحة هذا المصنع على شبكة "في كاي" الروسية للتواصل الاجتماعي، أنه "من أكبر منتجي المتفجرات في روسيا" وفي الاتحاد السوفياتي السابق. وينتج متفجرات لقطاع المناجم ويوظف نحو 1300 شخص.

وأوضح المصدر نفسه أن "إنتاج المصنع يستخدم خصوصا (..) في التنقيب عن احتياطي النفط والغاز وفي المناجم".

وغالبا ما تشهد روسيا حوادث صناعية تتسبب بوقوع ضحايا بسبب الاهمال أو تقادم الأجهزة.

وتعمل الكثير من المصانع بكامل طاقتها في روسيا منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.