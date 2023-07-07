سجناء سابقون يفوزون بحكم أوروبي ضد فرنسا بسبب احتجازهم في سجون مكتظة

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية لتجاوز أعداد السجناء القدرة الاستيعابية للسجون، وغرمتها مبلغ 50 ألف دولار أمريكي.

جاء ذلك في قرار صدر الخميس، ويمثل فوز ثلاثة سجناء سابقين، بقضيتهم التي رفعوها ضد السلطات الفرنسية على خلفية الاكتظاظ المفرط في السجون.

وكان السجناء الثلاثة يقضون عقوبتهم في سجن "فريسنس" جنوبي العاصمة باريس، في الفترة بين 2016 و2019.

وقالت المحكمة في نص قرارها إنها وجدت أن احتجاز السجناء الثلاثة -اثنان منهم فرنسيان- في سجن بنسبة إشغال بلغت 197 بالمئة عام 2019 "ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وتنص المادة الأولى من تلك الاتفاقية على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص للمعاملة اللاإنسانية والمهينة"، بينما تنص الثانية على أن "كل فرد تنتهك حقوقه وحرياته حتى من قبل السلطات الرسمية، لديه الحق باللجوء إلى الجهات التي يمكنها تقديم الحماية له".

وجاء في حيثيات الحكم ذكر لـ"الاكتظاظ المستشري" و"إذلال" النزلاء" و"روائح بول القطط في كل مكان"، فيما دعت مفتشية السجون الفرنسية الحكومة إلى تحسين ظروف الاحتجاز.

يذكر أنه في عام 2020، أصدرت المحكمة ذاتها حكما ضد فرنسا، على خلفية قضية مماثلة.