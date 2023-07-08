الرئيس الأوكراني: نريد تنفيذ خطة السلام وتركيا مستعدة لتولي القيادة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تريد تنفيذ خطة السلام، وإن تركيا على استعداد لتولي دور القيادة بهذا الصدد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في قصر وحيد الدين بإسطنبول.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أنا هنا (في إسطنبول) لأشكر كل من يريد السلام لبلدنا وشعوبنا".

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للدعم التركي الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

كما تقدم بالشكر لنظيره التركي على دعمه اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكد زيلينسكي أن البحر الأسود يجب أن يكون منطقة أمن وتعاون وليس منطقة حروب أو أزمات أو "أزمات مجمدة".

ولفت إلى أنه بحث مع الرئيس أردوغان الوضع في شبه جزيرة القرم أيضا والتي ألحقتها روسيا إلى أراضيها.

كما أشار زيلينسكي إلى أنهما ناقشا قمة الناتو التي ستعقد في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، وأعرب عن سعادته بتصريح الرئيس أردوغان بأن أوكرانيا تستحق عضوية الناتو.

وشكر زيلينسكي الشعب التركي على حسن الضيافة الذي أبداه حيال العائلات الأوكرانية التي لجأت إلى تركيا بعد الحرب.

وقال: "أناسنا هنا يشعرون بدعم تركيا والقلوب التركية في هذه الأوقات الصعبة".

ومؤكدا على أهمية ضمان الاستقرار في منطقة البحر الأسود، قال زيلينسكي: "تعاوننا هنا مرتبط بأشياء كثيرة. فالأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمن الغذائي للعديد من الشعوب مرتبط بنا، فالشيء المهم هنا هو المساعدة معا للتغلب على الجوع والفوضى الاجتماعية في العالم".

وأضاف زيلينسكي: "يريد العالم بأسره أن يعمل ممر الحبوب وهذا بالطبع مسألة مهمة للغاية".

وذكر أن "روسيا تعرقل السفن ولذلك العملية معقدة"، وشدد على ضرورة أن لا يكون ممر الحبوب مرهونا برغبات دولة واحدة فقط.