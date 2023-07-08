انطلاق "مسيرة السلام" لإحياء ذكرى مذبحة سربرنيتسا في البوسنة

انطلقت في بلدة نزوك شرقي البوسنة، السبت، "مسيرة السلام" السنوية الـ 19، لإحياء ذكرى مذبحة "سربرنيتسا"، التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف مدني من البوشناق المسلمين على يد قوات صرب البوسنة.

ويشارك في المسيرة أكثر من 3 آلاف شخص، وتستمر لمدة 3 أيام على طريق الغابة المعروف باسم "طريق الموت"، عندما سلكه المدنيون للنجاة من الإبادة الجماعية التي شهدتها سربرنيتسا في 1995.

ومن المخطط أن يسير المشاركون نحو 100 كم خلال المسيرة التي تنتهي بالوصول إلى مقبرة "بوتوتشاري" في 10 يوليو الحالي.

وقال البوسني أنس روسا إنه قدم من مدينة تيشان (شمال) ليشارك للمرة الرابعة في مسيرة السلام.

وأضاف روسا أن الكلمات لا تكفي للتعبير عن المشاعر التي يعيشها المشاركون خلال المسيرة، "لكن الأصعب من ذلك هو استقبال أمهات الضحايا للمشاركين في نهاية المسيرة".

بدوره، قال أنور ميغالو إنه يشارك في مسيرات السلام السنوية منذ عام 2005.

وأضاف أن الاستماع لمعاناة ضحايا الإبادة الجماعية، ومشاهدتهم شعور لا يمكن وصفه.

يذكر أن قوات صرب البوسنة بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية خلال أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عاما، وذلك بعدما قامت القوات الهولندية العاملة هناك بتسليم عشرات الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.

وفي 11 يوليو من كل عام، تقيم البوسنة والهرسك مراسم دفن رفات ضحايا مذبحة سربرنيتسا في مقبرة بوتوتشاري، ممن عثر على رفاته في أعمال البحث عن ضحايا المقابر الجماعية.