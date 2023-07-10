الجهاز الإسباني للإغاثة البحرية يرصد مركباً قبالة جزر الكناري على متنه حوالي 200 شخص

أعلن الجهاز الإسباني للإغاثة البحرية أنه رصد مركباً في المحيط الأطلسي اليوم يُعتقد أنّه يقلّ 200 مهاجر فُقد أثره منذ يومين وهو قادم من السنغال.

وقالت المتحدّثة إنّ "الطائرة المكلفة بعملية البحث أعلنت رصد زورق شبيه للزورق المفقود لأن المسعفين رأوا من الجوّ عدد الاشخاص نفسه".

وأوضحت "لا يمكننا تأكيد الأمر بشكل قاطع بعد لكن يرجّح أن يكون الزورق نفسه".

ولفتت المتحدثة إلى أنّ سفينة من خدمة الإنقاذ البحرية الإسبانية أبحرت من أرخبيل الكناري لإنقاذ الزورق الذي رُصد على بعد 71 ميلا بحريا جنوب جزيرة الكناري الكبرى.

وبطلب من السلطات الإسبانية، أبحرت أيضاً سفينة تجارية إلى المنطقة التي رُصد فيها القارب.

وكان "سالفامنتو ماريتيمو"، الجهاز الإسباني للإغاثة البحرية إنّه تمّ ارسال طائرة إنقاذ من جزر الكناري للبحث عن زورق "أبحر من السنغال وعلى متنه 200 شخص".

وبحسب منظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية التي تحصل على معلوماتها من اتصالات من المهاجرين أو أقاربهم، فقد أبحر الزورق من مدينة كافونتين السنغالية في 27 حزيران/يونيو.

وقالت مؤسسة المنظمة غير الحكومية هيلينا مالينو في رسالة صوتية "أبلغتنا العائلات باختفاء الزورق الذي انقطعت اخباره منذ أيام عدّة".

وفُقد بحسب المنظمة زورقان آخران أبحرا من السنغال وعلى متنهما حوالى 120 شخصا.

وأضافت "لم يفت الأوان بعد لإنقاذ أرواحهم (...) إنهم في البحر منذ أيام عدّة لكنّها مراكب خشبية" قادرة على المقاومة.