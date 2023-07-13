أوكرانيا تعلن صد هجوم روسي كبير بمسيرات إيرانية وصواريخ كروز

أعلنت أوكرانيا الخميس إسقاط 20 مسيّرة روسية وصاروخي كروز في ضربات ليلية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة على الأقل.

وقال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات "قمنا بعملية دفاع جوي ناجحة. دمرنا 20 مسيّرة من طراز شاهد (الإيرانية). أسقطنا كل تلك التي كانت تحلق. ودمرنا أيضا صاروخَي كروز من طراز كاليبر".

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية في بيان منفصل على تلغرام إلى أن المسيّرات الهجومية العشرين من طراز شاهد الإيرانية، دمرت "بشكل أساسي في منطقة كييف".

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العسكرية في كييف أن الطائرات المسيّرة "دخلت العاصمة من اتجاهات عدة" مضيفة أن الدفاعات الجوية دمرت "حوالى 12" منها في المجال الجوي للمدينة.

وقالت إن الحطام تساقط في خمس مناطق، لافتة إلى أن شابة تبلغ 19 عاما وشابا يبلغ 23 عاما نقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح ناجمة عن الشظايا.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو على تلغرام أن شخصين أصيبا في منطقة دارنيتسكي "نتيجة تساقط الحطام".

من جهته، أشار رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في وقت سابق إلى أن أجهزة الطوارئ كانت تستجيب لمكالمات في مناطق سولوميانسكي وشيفتشينكيفسكي وبوديلسكي ودارنيتسكي عقب "انفجارات في العاصمة".

واشتعلت النيران بشقة في مبنى سكني في شيفتشينكيفسكي وبمبنى غير سكني في منطقة بوديلسكي، كما أضاف مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ في الموقع.

من جهة ثانية، دمرّ سلاح الجو الأوكراني صاروخَي كروز من طراز كاليبر خلال الليل، على ما أعلنت القوات الجوية على تلغرام مضيفة أن صاروخا بالستيا من طراز اسكندر-إم أطلق من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

وتابعت أن المعلومات حول إطلاق هذا الصاروخ "ما زالت قيد الاستيضاح".