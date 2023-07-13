موسكو تعتبر ظهور مقاتلات "F16" في أوكرانيا "تهديداً نووياً"

أعلنت روسيا، الخميس، أنها تعتبر نشر طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" في أوكرانيا "تهديدا نوويا".

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، تحدث فيها عن العواقب المحتملة لقرار الولايات المتحدة وحلفائها تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16".

وقال لافروف إن "الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يخلقون مخاطر اشتباك مسلح مباشر مع روسيا، وهذا ينطوي على عواقب كارثية".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن ظهور طائرات مقاتلة إف-16 القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي.

ورداً على سؤال حول احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية، قال لافروف: "تمت مناقشة هذا الموضوع عدة مرات. ويمكنني أن أقول إنه قد استنفد نفسه إذا لم يتخذ الغرب إجراءات تجبرنا مجددا على الإشارة إلى المخاطر ذات الطبيعة الاستراتيجية، التي تولدها السياسات العدوانية المعادية لروسيا".

وأشار إلى أن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية محددة بوضوح في العقيدة العسكرية، لكنه استدرك: "في الوقت نفسه، أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهذا محفوف بعواقب كارثية".

وتابع لافروف: "أحد الأمثلة على تطور خطير للغاية هو الخطط الأمريكية لنقل مقاتلات إف-16 إلى نظام كييف، لقد أبلغنا القوى النووية الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، أن روسيا لا يمكنها تجاهل قدرة هذه الطائرات على حمل أسلحة نووية"،مضيفاً: "لن تساعد أي ضمانات هنا".