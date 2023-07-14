بوتين يقلل من شأن شركة فاغنر ويقول إنها غير موجودة "قانونياً"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن شركة فاغنر العسكرية الخاصة "ببساطة غير موجودة" ككيان قانوني، في أحدث تعليق للزعيم الروسي بعد تمرد الشركة الفاشل الشهر الماضي.

قال بوتين لصحيفة روسية في وقت متأخر الخميس، في إشارة إلى مجموعة فاغنر: "لا يوجد قانون حول المنظمات العسكرية الخاصة. إنه ببساطة غير موجود".

وتحدث بوتين لصحيفة كومرسانت عن اللقاء الذي حضره في الكرملين حضره 35 من قادة فاغنر، بما في ذلك رئيس المجموعة، يفغيني بريغوجين، في 29 يونيو/ حزيران، بعد خمسة أيام فقط من قيام بريغوجين وقواته بتمرد مذهل ولكن قصير الأمد ضد سلطات موسكو.

قال بوتين إن فاغنر رفضت خلال المحادثات عرضًا للإبقاء على قواتها في أوكرانيا، حيث لعبوا أدوارًا رئيسية في ساحة المعركة، تحت قيادة قائدهم المباشر.

قال بوتين للصحيفة: "كان بإمكانهم التجمع في مكان واحد والاستمرار في الخدمة، ولن يتغير شيء بالنسبة لهم. كان من الممكن أن يقودهم نفس الشخص الذي كان قائدهم الحقيقي طوال الوقت".

قال بوتين في وقت سابق إن على قوات فاغنر أن تختار ما إذا كانت ستوقع عقودًا مع وزارة الدفاع الروسية، أو الانتقال إلى بيلاروسيا المجاورة أو التقاعد من الخدمة.

وفقًا لبوتين، بالرغم من "إيماء الكثيرين" عندما قدم اقتراحه، إلا أن بريغوجين رفض الفكرة، ورد على ذلك قائلا "لن يوافق الأولاد على مثل هذا القرار".

وقال بوتين إن هذا كان أحد "خيارات التوظيف العديدة" التي طُرحت في الاجتماع.

خلال التمرد الذي استمر أقل من 24 ساعة، اجتاح مرتزقة بريغوجين بسرعة مدينة روستوف أون دون الجنوبية الروسية واستولوا على المقر العسكري هناك بدون إطلاق رصاصة واحدة، قبل التوجه إلى مسافة 200 كيلومتر من موسكو. ووصف بريغوجين الخطوة بأنها "مسيرة عدالة" للإطاحة بالقادة العسكريين، الذين طالبوا فاغنر بتوقيع عقود مع وزارة الدفاع بحلول 1 يوليو/ تموز.

مصير بريغوزين وشروط الصفقة التي أنهت التمرد المسلح من خلال تقديم العفو عنه ومرتزقته، إلى جانب الإذن بالانتقال إلى بيلاروسيا، لا تزال غامضة.

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن مرتزقة فاغنر يكملون تسليم أسلحتهم للجيش الروسي.

يعكس نزع سلاح فاغنر جهود السلطات الروسية لنزع فتيل التهديد الذي يمثلونه ويبدو أيضًا أنه يبشر بنهاية عمليات مجموعة المرتزقة في ساحة المعركة في أوكرانيا، حيث تشن قوات كييف هجوما مضادا.