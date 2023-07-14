وزير الدفاع السويدي: سنتعاون بقوة مع تركيا لمكافحة الإرهاب الدولي

أكد وزير الدفاع السويدي أنهم سيتعاونون مع تركيا لمكافحة الإرهاب الدولي وأنهم سيكثفون الجهود لمنع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي من أي نشاط على أراضيهم.

وأشار بال جونسون، الخميس، في تصريحات لصحيفة "أفتون بلادت" إلى اعتزام تركيا إحالة بروتوكول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي/الناتو إلى البرلمان للتصديق عليه.

وقال: "سنتعاون مع تركيا في مكافحة الإرهاب الدولي، وسوف نكرس أنفسنا لمنع أنشطة بي كي كي الإرهابي في السويد، فهذا مهم لأمننا وأمن تركيا".

وامتنع جونسون عن الرد على سؤال عما إذا كانت السويد قد صنفت تنظيم "واي بي جي/ بي واي دي"، الذراع السوري لـ"بي كي كي"، ضمن قائمة الإرهاب، بموجب التفاهمات الأخيرة على هامش قمة الناتو.

ولفت في هذا الصدد إلى عدم مشاركته في المحادثات التي جرت على هامش قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وأن وزير العدل غونار سترومر، هو الذي شارك فيها.

وأوضح جونسون أن قضية التنظيمات الإرهابية التي يجب محاربتها مذكورة أيضًا في المذكرة الثلاثية التي وقعتها تركيا والسويد وفنلندا (حول عضوية البلدين الأخيرين في الناتو).

أكد بيان ثلاثي لتركيا والسويد والناتو، أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

جاء البيان عقب لقاء ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، الاثنين، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وشدد على أن السويد لن تدعم تنظيمات واي بي جي/ بي واي دي" و"غولن" الإرهابية، مبينا أن أنقرة وستوكهولم متفقتان على أن التعاون في مكافحة الإرهاب هو جهد طويل الأمد سيستمر إلى ما بعد انضمام السويد للناتو.