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تحطم طائرة روسية من طراز سو-25 فوق بحر أزوف ونجاة الطيار

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 17.07.2023 18:19
مقاتلة من طراز سو-25 من الأرشيف مقاتلة من طراز سو-25 (من الأرشيف)

تحطمت طائرة حربية روسية في البحر أثناء تأديتها مهمة تدريبية جنوب روسيا اليوم الاثنين، فيما نجا الطيار من الحادث، وفق ما قالت السلطات الروسية.

وذكرت الإدارة الإقليمية لمنطقة كراسنودار أن المقاتلة من طراز سو-25 تحطمت في بحر آزوف، وأن الطيار قفز من الطائرة وتم إنقاذه.

ونشرت وسائل إعلام روسية مقطعا مسجلا مصورا لطائرة تسقط في البحر قبالة شاطئ يسك سبيت المزدحم.

سو-25 هي طائرة هجوم أرضي ذات محركين كانت تستخدمها القوات الجوية السوفيتية، ثم الروسية منذ الثمانينيات. وتستخدم على نطاق واسع في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتعرض سلاح الجو الروسي لسلسلة من حوادث التحطم، عزاها بعض المراقبين إلى ارتفاع عدد الطلعات الجوية خلال القتال في أوكرانيا.

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