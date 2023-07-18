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صحيفة ألمانية: ضم تركيا وأوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يحوله لقوة عالمية

ديلي صباح ووكالات
برلين
نشر في 18.07.2023 10:07
أعلام ألمانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي أمام بوابة براندنبورغ الرئيسية في برلين قبيل زيارة رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا، 26-9-2018 صورة: AFP أعلام ألمانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي أمام بوابة براندنبورغ الرئيسية في برلين قبيل زيارة رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا، 26-9-2018 (صورة: AFP)

قالت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن انضمام تركيا وأوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يجعل من الأخيرة قوة عالمية.

وأضافت في تقرير لها، الاثنين، أن عضوية البلدين في الاتحاد الأوروبي قد تحوّل الأخيرة إلى لاعب دولي هام.

وأشارت الصحيفة إلى تفوق تركيا على ألمانيا حاليا في عدد سكان، إلى جانب تميز التركيبة السكانية التركية بالديناميكية والنمو الدائم، وفق تعبيرها.

وأكدت "دير شبيغل" أن هذه العوامل قد تساهم في حال انضمت تركيا للاتحاد الأوروبي، بتعزيز قوة ومكانة الأخير على الصعيد العالمي.

كما أشادت بالتركيبة السكانية الفتية لتركيا، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرارها لفترة طويلة على هذا النحو.

ولفتت إلى إمكانية تجاوز بعض العراقيل التي تعترض العضوية التركية للاتحاد الأوروبي، عبر إبرام مذكرات واتفاقيات من شأنها إحداث تغييرات بنيوية في تركيا، وذلك في إطار انسجامها مع معايير الاتحاد.

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