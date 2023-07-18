موسكو تعلن إسقاط 28 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت موسكو، الثلاثاء، إسقاط قواتها 28 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، متهمة أوكرانيا بـ"محاولة تنفيذ هجمات" على أهداف في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه "في الليلة الماضية، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في شبه جزيرة القرم، باستخدام 28 مسيرة، وتم إسقاطها جميعا"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأوضح البيان أن "الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني على الاتهامات الروسية.

وتأتي حادثة إسقاط المسيرات عقب يوم من هجوم استهدف جسر القرم، اتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف خلفه.

والاثنين، علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهجوم الذي استهدف جسر القرم، قائلا: "هذا هجوم إرهابي آخر لنظام كييف، ونظرًا لأن جسر القرم لا يستخدم للشحنات العسكرية فإن هذا الهجوم الوحشي الذي قتل مدنيين أبرياء ليس له أي أهمية عسكرية بالنسبة لهم أيضا"، وفق الوكالة.

وأكد بوتين أن الجسر تعرض للهجوم للمرة الثانية، مشيراً إلى انتظاره مقترحات ملموسة من السلطات بشأن الإجراءات الأمنية اللازمة حيال الهجوم.

وأمس الاثنين، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن جسر القرم تعرض لهجوم من قبل "مسيرتين أوكرانيتين بحريتين".

وافتتح الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا في 2018، وهو الرابط البري الرئيسي بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وتعرض الجسر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لهجوم اتهمت روسيا المخابرات الأوكرانية بتنفيذه، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص.