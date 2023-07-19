روسيا تهدد: كافة السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا هي في اعتبارنا أهداف عسكرية

هددت وزارة الدفاع الروسية بأنها ستعتبر كافة السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على أنها "تنقل معدات عسكرية"، بدءا من منتصف ليلة اليوم.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان روسيا انسحابها من اتفاقية صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، اعتراضا على عدم تنفيذ شروطها ومطالبها في إطار الاتفاقية.

وقالت الوزارة الروسية في بيان، الأربعاء إنه "بدءا من منتصف ليل 20 يوليو/تموز الجاري، سيتم التعامل مع جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود، على أنها تنقل معدات عسكرية لقوات النظام في كييف"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضافت أن موسكو ستعتبر أيضا الدول التي ترفع علمها السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا "متورطة" في النزاع إلى جانب نظام كييف.

وأصدرت الدفاع الروسية في بيانها قرارا بتصنيف "بعض المناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود، خطرة للملاحة مؤقتا".