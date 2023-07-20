وزيرة ألمانية: علينا كاتحاد أوروبي العمل مع شريك مهم مثل تركيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي العمل والتعاون مع شريك مهم مثل تركيا بالملفات الجيوسياسية والأوقات الصعبة.

وأوضحت بيربوك، في كلمة قبيل قمة وزراء خارجية الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه مع انتهاء الانتخابات في تركيا (البرلمانية والرئاسية في مايو/ أيار الماضي) فإن الوقت قد حان للتفكير بشكل استراتيجيظ، وفق وكالة الأناضول.

ولفتت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يرغب بالعمل مع شريك مهم في المنطقة مثل تركيا في الملفات الجيوسياسية والأوقات الصعبة، ولو لم يكن ذلك سهلاً دائماً".

ووصفت الوزيرة الألمانية تركيا بأنها "لاعب دولي واستراتيجي مهم وبلد جار مباشر"، داعية الاتحاد لإعادة التفكير في كيفية استمرار التعاون مع أنقرة.

وفيما يخص عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، أكدت على وجود قواعد واضحة وثابتة لهذا الغرض، لافتة إلى تعطل مفاوضات ضم تركيا في السنوات الأخيرة.

والاثنين، قالت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية إن انضمام تركيا وأوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يجعل من الاتحاد قوة عالمية.