الحرائق تدفع اليونان لإجلاء آلاف السياح وتركيا تستقبل عدداً منهم

استقبلت تركيا 95 سائحًا أجلتهم اليونان من جزيرة رودس إلى ميناء مرمريس التركي بسبب اجتياح حرائق الغابات للجزيرة ;المستمرة منذ 6 أيام.

ونقلت العبارة King Of Rodos السياح مساء الأحد من رودس إلى ميناء مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وتم نقل السياح في وقت لاحق إلى مطار دالامان في موغلا.

وذكرت مصادر تركية أن الشركة المشغلة لميناء مرمريس وضعت عبارتين على أهبة الاستعداد لاستخدامهما في الإجلاء حال طلبت السلطات اليونانية.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "كاثيميريني" المحلية أن "عمليات الإجلاء في جزيرة رودس (الواقعة في البحر المتوسط بالقرب من الساحل الجنوبي لتركيا) بدأت الليلة الماضية، في أكبر جهد شهدته اليونان على الإطلاق".

وتحدثت التقارير الأولية للشرطة عن إجلاء ما يقرب من 19 ألف شخص بشكل وقائي، من بينهم 16 ألفا تم نقلهم برا و3 آلاف شخص عن طريق البحر.

ومنذ الإثنين، تشهد اليونان اندلاع حرائق غابات متعددة في مناطق مختلفة من البلاد ويكافح أكثر من 200 إطفائي وطائرة إطفاء لإخمادها وسط طقس حار وجاف.

وتسعى اليونان لإخماد حرائق الغابات المستعرة، حيث وصلت طائرات مكافحة الحرائق من العديد من البلدان للمساعدة، بما في ذلك

ونصحت وزارة أزمة المناخ والحماية المدنية اليونانية السكان في قرى لاردوس وبليوناس وأسكليبيوس وكيوتاري بالإخلاء إلى غينادي.

ويكافح أكثر من 200 إطفائي وطائرة إطفاء حرائق الغابات لليوم الخامس وسط طقس حار وجاف.