تركيا تشارك في "مسار روما" لمعالجة الهجرة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر

لا تزال الهجرة غير النظامية تمثل تحديًا لأوروبا، الوجهة الرئيسية للمهاجرين من جميع أنحاء العالم. وقد انضمت تركيا، التي تعاني هي أيضاً من هذه الظاهرة، إلى أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية في مؤتمر استضافته إيطاليا يوم الأحد. واتفق المشاركون على إطلاق "مبادرة روما" لمنع ومعالجة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

رحب المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة، الذي كان بمثابة "مبادرة للسياسة الخارجية" لإيطاليا، بقادة وكبار الدبلوماسيين من دول البحر المتوسط والشرق الأوسط والخليج. وناقش المشاركون الحلول المستدامة في مكافحة الهجرة غير النظامية والخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع الهجرة من المصدر. وقد وافقت الدول والمنظمات الدولية المشاركة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي، على إطلاق "مسار روما"، وهي "منصة إستراتيجية وشاملة على مدار سنوات للعمل الجماعي".

وفقًا لمخرجات المؤتمر الصادرة عن الحكومة الإيطالية، يهدف مسار روما إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري ومنع ومعالجة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا. وأشار البيان إلى أن "المشاركين ملتزمون بالعمل سويًا بشكل متسق مع نهج مشترك ومتباين في التخطيط، وتعبئة التمويل الأكثر ملاءمة، وتنفيذ مبادرات ومشاريع التعاون لتنمية بلدان المنشأ".

ولتحقيق ذلك من خلال المبادرات والمشاريع، ستركز الأطراف على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خلق فرص العمل وتنمية المهارات من خلال التعليم الجيد. ومن بين بنود جدول الأعمال أيضًا الجهود المبذولة بشأن أنظمة وإجراءات اللجوء وإدارة الهجرة والتعاون لضمان تقاسم الأعباء بشكل منصف. وأضاف البيان: "أعاد المشاركون تأكيد التزامهم بمعالجة دوافع الهجرة غير النظامية والتهجير القسري الناتج عن هشاشة الدولة وانعدام الأمن، وكذلك من الاتجاهات الديموغرافية والاقتصادية والبيئية".

اتفقت الجزائر والبحرين ومصر وإثيوبيا واليونان والأردن والكويت ولبنان وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والنيجر وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والإدارة القبرصية اليونانية على العملية والعمل المشترك.

حوار بين أنداد

في غضون ذلك، في حديثها في افتتاح المؤتمر، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن ما يطلقونه اليوم "هو قبل كل شيء حوار بين أنداد، على أساس الاحترام المتبادل". وأضافت، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإيطالية "بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ، لا يمكن أن تكون هناك علاقة تنافسية أو صراع لأن المصالح في الواقع أكثر تقارباً مما ندركه نحن". وأشار ميلوني أيضًا إلى أنه رغم أن "إيطاليا وأوروبا بحاجة إلى الهجرة"، إلا أنهما "لا يمكنهما إرسال إشارة" بأن أولئك الذين يدخلون بشكل غير قانوني سيحصلون على المأوى والملاذ.

وشارك في المؤتمر وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وقد شدد على أهمية التعاون الإقليمي لمعالجة الهجرة غير النظامية، التي وصفها بأنها تحد مشترك تواجهه دول البحر المتوسط، بحسب مصادر دبلوماسية.

قال وزير الخارجية التركي إنه يجب القضاء على النزاعات والمشاكل الاقتصادية لوقف تدفق المهاجرين من المصدر،. كما أكد فيدان على أهمية تقاسم عبء المهاجرين غير الشرعيين، داعياً جميع الدول إلى منع معاداة الأجانب وجرائم الكراهية ودعم ثقافة التسامح من أجل حماية كرامة الإنسان.

مقتل أربعة مهاجرين

مع انعقاد المؤتمر، ضربت مأساة أخرى المهاجرين غير الشرعيين. فقد توفي أربعة مهاجرين حاولوا العبور إلى أوروبا عن طريق الاختباء داخل شاحنة مقطورة في شمال غرب تركيا يوم الأحد.

سمع سائق الشاحنة ضوضاء قادمة من المقطورة عندما وصل إلى حديقة إيبسالا تراك في ولاية أدرنة. ففتح المقطورة ووجد أربعة مهاجرين غير نظاميين بلا حراك بالداخل.

وقال السائق للشرطة إن المهاجرين غير الشرعيين ربما صعدوا إلى المقطورة عندما توقف لأخذ قسط من الراحة في منطقة جيليبولو في ولاية تشاناق قلعة في شمال غرب تركيا. والشاحنة تقل شحنة من ولاية إزمير بغرب تركيا إلى تسالونيك باليونان.

وتركيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون لدخول أوروبا لبدء حياة جديدة، خاصة أولئك الفارين من الحرب والاضطهاد.