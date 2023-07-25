رئيس الوزراء البريطاني: نعمل مع تركيا لإعادة تفعيل اتفاقية الحبوب

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الثلاثاء، إن بلاده تعمل مع تركيا "عن كثب" لإعادة تفعيل اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سوناك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

واتفق سوناك وزيلينسكي على "أهمية ضمان قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب ووصولها إلى الأسواق العالمية"، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني.

وقال سوناك إن "المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع تركيا لاستعادة صفقة الحبوب، وستواصل استخدام دورها في رئاسة مجلس الأمن الدولي (حاليا) لإدانة سلوك روسيا بشكل أكبر".

ووقعت الاتفاقية بإسطنبول في يوليو/ تموز 2022، بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط من العام نفسه، ومددت 3 مرات قبل أن تعلق موسكو العمل بها في 17 يوليو الجاري.

وتستمر المواجهات بين أوكرانيا وروسيا على عدة جبهات، حيث يستمر القصف الروسي لمدينة أوديسا الساحلية، التي توجد فيها صوامع ومخازن للحبوب الأوكرانية.

وأوضح البيان أن سوناك وزيلينسكي "ناقشا التطورات الميدانية الأخيرة والتقدم المستمر للقوات الأوكرانية"، حيث قال سوناك إنه "مذهول من الدمار الذي سببته الهجمات الروسية الأخيرة على أوديسا".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن "روسيا تسعى بشكل متزايد إلى استهداف السفن التجارية في منطقة البحر الأسود وأن المملكة المتحدة تراقب الموقف بعناية".

وأكد سوناك أن "المملكة المتحدة تواصل دعم احتياجات الدفاع الجوي والمدفعية الأوكرانية من خلال تسليم المزيد من الذخيرة والصواريخ".

ومنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، تستمر الحكومة البريطانية في تقديم مساعدات لكييف كان آخرها في منتصف يونيو/ حزيران الماضي بقيمة 116 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو، أيدتها بريطانيا.