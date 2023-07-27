دفاعات الجيش الأوكراني الجوية عاجزة أمام الضربات الروسية على منشآت الحبوب

اعترفت أوكرانيا بعحز دفاعاتها الجوية عن حماية منشآت تصدير الحبوب من الضربات الروسية، فيما فرضت موسكو حصارا "على غالبية موانىء" في البلاد.

وقالت ناتاليا غومينيوك متحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية "نحتاج الى دفاع جوي ومضاد للصواريخ، معزز وقوي وحديث، يستطيع التصدي لأنواع الصواريخ التي يستخدمها العدو ضدنا".

وأضافت أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى مقاتلات اميركية من طراز إف-16 قادرة على استهداف أنظمة الأسلحة والسفن الروسية المستخدمة لاستهداف جنوب اوكرانيا.

وتلقت أوكرانيا أنظمة دفاع جوي متقدمة من حلفائها الغربيين بينها منظومة باتريوت الاميركية.

لكن غومينيوك أصرت على أن روسيا "تحسن تكتيكاتها في كل مرة ولا تتوقف".

وأشارت الى أن موسكو تقوم في وقت واحد بإطلاق صواريخ كروز واخرى فرط صوتية وأخرى مضادة للسفن ما يؤدي إلى "تشتت وسائل الدفاع"، علما أن هذه الوسائل"غير قادرة على مواجهة هذا التهديد".

وأضافت أن موسكو عززت حصارها للموانىء الاوكرانية منذ انسحابها من اتفاق الحبوب مؤكدة أن "ما يحدث حاليا هو أن كافة الموانئ تقريبا مغلقة. ولا يمكن لأي سفينة المغادرة".

وأكدت أن كييف تعتمد على "حسن نية" حلفائها الغربيين لتقديم انظمة الدفاع الجوي "في الوقت المحدد".

لكنها نبهت الى أنه "في غضون شهرين أو ثلاثة، لن يكون لدينا على الأرجح أي موانىء".

وتخلت موسكو عن اتفاقية مهمة أتاحت لأوكرانيا منذ صيف عام 2022 أن تُصدِّر، بما في ذلك إلى إفريقيا، حبوبها عبر البحر الأسود، رغم الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية.

وفي عام واحد، سمح هذا الاتّفاق بنقل نحو 33 مليون طنّ من الحبوب من الموانئ الأوكرانيّة، ما ساعد على استقرار أسعار الغذاء العالميّة وتجنّب خطر حصول أزمة.

والخميس، وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى افتتاحه قمة بين روسيا وإفريقيا في سان بطرسبرغ في شمال غرب البلاد، ست دول من هذه القارة بتأمين شحنات مجانية تراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب.